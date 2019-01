Corinthians se reforça e aposta em Carille para conquistar o tri estadual

Depois de lutar para não cair no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Corinthians decidiu começar as mudanças para a temporada de 2019 pela comissão técnica e não poupou esforços para trazer de volta Fábio Carille. O clube pagou a multa rescisória de R$ 2,7 milhões ao Al-Wehda e repatriou o técnico responsável pelo bi do Campeonato Paulista (2017 e 2018) e pela conquista do Brasileirão de 2017.

O elenco também foi reforçado. A principal contratação foi a do centroavante Mauro Boselli, de 33 anos. O argentino chega com a responsabilidade de resolver o principal problema da equipe na temporada passada: as finalizações. Desde a saída de Jô no final de 2017 que o clube procura um jogador que mande a bola para as redes. Roger e Jonathas falharam no ano passado.

A ausência de um bom atleta para a posição preocupa tanto que a diretoria optou por trazer de volta o atacante Gustavo, o Gustagol. Contratado em 2016, o jogador foi emprestado sem ter conseguido balançar as redes. Passou por Goiás, Bahia e voltou a chamar a atenção pela boa temporada no ano passado com o Fortaleza. O centroavante marcou 30 gols em 2018 e ajudou o clube comandado pelo técnico Rogério Ceni a faturar a Série B.

A diretoria também fez outras contratações pontuais. Trouxe os volantes Richard e Ramiro, o meia equatoriano Sornoza, o atacante André Luis e o zagueiro Manoel. No final da temporada passada, o clube também havia acertado a compra do lateral-direito Michel Macedo e do atacante Gustavo Mosquito.

Os reforços não devem parar por aí. Vagner Love ainda pode chegar. O atacante tem mais um ano e meio de contrato com o Besiktas, da Turquia, mas está sem receber há sete meses. O empresário tenta a rescisão e a partir daí negociar o seu futuro.

EM BUSCA DO TRI

O Corinthians é o atual bicampeão paulista, feito alcançado sob o comando de Fábio Carille. O time agora vai em busca do tri, feito que não consegue há 80 anos. Curiosamente, o próprio Corinthians e o Santos são os únicos que conseguiram por três vezes o feito de ser tricampeão. O técnico agora tem a chance de conseguir mais esse feito histórico.

TIME-BASE

Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Carlos Augusto (Danilo Avelar); Ralf (Richard), Ramiro e Jadson; André Luis (Sornoza), Mauro Boselli e Pedrinho. Técnico: Fábio Carille.