Corinthians se reúne com comitê da Copa 2014 para avaliar estádio

SÃO PAULO - O Corinthians apresentou na manhã desta segunda-feira ao Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014 o projeto de seu estádio, que será construído no bairro de Itaquera, em São Paulo, e que deve abrir o Mundial do Brasil.

Segundo comunicado divulgado pelo próprio Comitê, a reunião, realizada no Rio de Janeiro, serviu para "posicionar os organizadores do torneio sobre os prazos e ações que estão sendo tomadas para a construção do estádio". As conversas continuarão nos próximos dias.

Participaram da reunião o vice-diretor de operações do Comitê, Ricardo Trade; o gerente geral de relacionamento com as cidades-sedes, Fábio Starling; a gerente geral de transportes, Elaine Felske; o consultor de estádios Carlos de La Corte; o consultor jurídico Álvaro Palma de Jorge; o diretor do escritório da FIFA no Brasil, Fúlvio Danilas; a secretária executiva do GT paulista, Raquel Verdenacci; o gerente de engenharia da Odebrecht, Paulo Camargo de Almeida; o engenheiro representante do Corinthians, Carlos Pereira de Magalhães; e o arquiteto responsável pelo projeto, Aníbal Coutinho.

Depois de acertados todos os detalhes, a prefeitura de São Paulo e o próprio Corinthians terão de enviar ao Comitê as garantias financeiras para a aprovação e a execução do projeto. O clube e a Obedretch, construtora envolvida na construção do estádio, ainda não definiram de onde virão os recursos para as obras. Isso deve ser feito até o final de janeiro.