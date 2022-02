Corinthians se reúne hoje para buscar substituto de Sylvinho e 'corrigir rota'

A diretoria do Corinthians optou por desligar o técnico Sylvinho na madrugada desta quinta-feira após a derrota para o Santos em clássico disputado na Neo Química Arena. A pressão da torcida e o mau desempenho neste início de Paulistão pesaram para que a decisão fosse tomada ainda na terceira partida oficial da temporada. Nesta quinta-feira, a cúpula do clube se reunirá para decidir os próximos passos na procura por um novo treinador.

O presidente do clube alvinegro, Duílio Monteiro Alves, falou sobre a demissão de Sylvinho e disse entender que o Corinthians precisa de uma mudança de rota: "Entendemos que esse é o momento de interromper o trabalho e fazermos uma correção de rota. Agradeço todo empenho do Sylvinho e sua dedicação com o Corinthians", expressou Duílio em breve comunicado.

Desde a última temporada, Sylvinho vinha mantendo uma relação desgastada com a torcida e parte da imprensa especializada no clube. Troca de farpas passaram a ser constantes em entrevistas coletivas. Nos minutos finais da partida com o Santos, boa parte da torcida presente na Neo Química Arena entoou xingamentos direcionados ao treinador. A principal torcida organizada do clube inclusive planejava um protesto contra a permanência de Sylvinho para o próximo sábado.

O Corinthians passa a buscar desde já alternativas no mercado para a substituição de Sylvinho. Entende-se que não há espaço para novo erro. Nesta quinta-feira, como adiantou Duílio Monteiro Alves, a diretoria do time do Parque São Jorge se reunirá para avaliar os próximos passos e fazer contatos para traçar o perfil do próximo treinador.

Recentemente, o nome de Jorge Jesus foi especulado no Corinthians, principalmente após a saída do Benfica e a falta de um acerto do treinador português com Flamengo e Atlético-MG. Com jogadores experientes no elenco e a necessidade de encaixar os jovens atletas, o novo técnico precisará saber manejar o grupo para não gerar descontentamentos futuros.

Dificilmente um novo treinador assumirá o cargo até o próximo compromisso do Corinthians pelo Campeonato Paulista - que será no domingo contra o Ituano. No entanto, as negociações devem começar o mais breve possível, e o time alvinegro poderá ter a seu favor o fato de haver a temporada toda pela frente para o próximo técnico alcançar os objetivos almejados.