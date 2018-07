Corinthians 'seca' o  Grêmio e terá Guerrero no confronto direto

O retorno do atacante Paolo Guerrero, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, é a principal arma do técnico Mano Menezes para o jogo contra o Grêmio, um dos rivais diretos na briga por uma vaga na Libertadores. A partida será disputada domingo, às 19h30, no Itaquerão.

Guerrero desfalcou o Corinthians nos dois últimos jogos, nas vitórias contra Bahia e Goiás, porque estava defendendo a seleção peruana. A última partida que o atacante atuou foi no clássico contra o Santos - foi dele o gol da vitória por 1 a 0.

O retorno de Guerrero é visto como essencial porque o Grêmio é um adversário bem mais difícil do que Bahia e Goiás. Nesses dois jogos, o Corinthians alcançou a vitória com uma dupla de ataque formada por Malcom e Luciano.

O Corinthians voltaria de Belém na na manhã desta quinta-feira e só retornaria aos treinos nesta sexta-feira. Apesar da longa viajem, os jogadores do time de Mano Menezes terão um dia a mais para descansar do que os atletas do Grêmio.

Nesta quinta, os gaúchos entram em campo e enfrentam o líder Cruzeiro, que vai jogar com time reserva. O jogo será em Porto Alegre. De qualquer maneira, o Corinthians continua no G-4 mesmo se o Grêmio vencer nesta quinta. Os gaúchos iriam a 63 pontos, empatados com os paulistas, mas ficariam com a 3ª colocação porque teriam uma vitória a mais (18 a 17).