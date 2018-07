Corinthians será denunciado por causa de escalação de Petros

A arrancada pretendida pelo Corinthians para chegar ao G-4 do Campeonato Brasileiro pode sofrer um duro golpe. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) confirmou neste terça-feira que vai oferecer denúncia contra o clube por escalação irregular do meia Petros no jogo contra o Coritiba, no Couto Pereira, no dia 3 de agosto. A punição prevista é da perda de quatro pontos na competição.

Segundo o STJD, a irregularidade ocorreu porque o jogador rescindiu o contrato de empréstimo com o Corinthians no dia 1º de agosto e já no dia seguinte assinou um outro vínculo com o mesmo clube. Porém, como sábado não é dia útil, não se pode registrar novos contratos. O jogador só foi escalado porque na própria sexta-feira o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF publicou o seu nome, mesmo antes da assinatura formal do novo vínculo.

O caso foi enquadrado no artigo 2014 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição para quem incluir na partida atletas em situação irregular. Como Petros teria a situação regularizada na segunda-feira após a partida, o STJD não pretende ampliar a punição para outras rodadas em que o meia esteve em campo.

Neste tipo de caso, o CBJD prevê que o clube seja punido com três pontos pela escalação irregular e mais o ponto conquistado na partida, que no caso foi apenas um - o jogo terminou empatado por 0 a 0, em Curitiba.

Antes de saber se será punido por causa da escalação de Petros naquele duelo válido pelo Brasileirão, o Corinthians terá pela frente o Atlético Mineiro, nesta quarta-feira, no Mineirão, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.