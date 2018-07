Corinthians será julgado sexta e pode perder 20 mandos

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para esta sexta-feira o julgamento que pode tirar até 20 mandos de campo do Corinthians. O clube foi denunciado duas vezes pela procuradoria por causa do mau comportamento de sua torcida no clássico contra o São Paulo, dia 21 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro.

Duas infrações serão analisadas pelo tribunal com base no artigo 213 (incisos I e III, parágrafo 1º). No clássico, houve uma briga entre as torcidas Camisa 12 e Pavilhão 9. O tumulto ocorreu no setor onde ficam as organizadas. A PM interveio para conter o confronto. Um isqueiro também foi atirado dentro do campo.

Esses dois casos, que aconteceram durante o segundo tempo, foram relatados na súmula do árbitro Luiz Flávio de Oliveira. O STJD levou isso em consideração para denunciar o clube. Cada infração, além de multa, pode render perda de até dez mandos de campo.

O STJD também irá julgar a expulsão dos jogadores Fábio Santos e Álvaro Pereira, além do volante Souza, que, após o jogo, criticou a arbitragem. O Corinthians venceu o clássico no Itaquerão por 3 a 2.