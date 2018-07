Corinthians só empata e joga sob pressão no clássico

Empatar com a Chapecoense por 1 a 1 colocou o Corinthians sob pressão no clássico contra o São Paulo, neste domingo, também no estádio Itaquerão, em São Paulo. O time do técnico Mano Menezes buscou a vitória até o fim, mas correu tantos riscos no segundo tempo que poderia ter perdido o jogo, nesta quinta-feira, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi o 10.º empate do Corinthians na competição, resultado que não leva a equipe a lugar nenhum, apesar dos 37 pontos na tabela de classificação. A Chapecoense, com 24, segue em sua luta para fugir do rebaixamento em seu primeiro ano na elite nacional.

O clássico começou quando saiu a escalação. O zagueiro Anderson Martins e os meias Renato Augusto e Lodeiro ficaram no banco de reservas. Jadson, que não pode jogar contra o ex-clube, foi titular. Já o esquema de Mano Menezes usado contra a Chapecoense mostrou virtudes e defeitos.