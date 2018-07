Corinthians sobe para terceiro no ranking da Conmebol O Corinthians foi o principal destaque do novo ranking da Conmebol, divulgado nesta terça-feira. Com o título do Mundial de Clubes, o time paulista ganhou 140 pontos, subindo cinco posições e terminando o ano em terceiro, com 421,6 pontos. O Santos, no entanto, ainda é o brasileiro mais bem ranqueado, com 449,6 pontos, em segundo. A liderança é da Universidad de Chile, com 482,95 pontos.