Corinthians sobe quatro da base após vice da Copa SP de Futebol Júnior

SÃO PAULO - Quatro jogadores das categorias do Corinthians passaram a treinar a partir desta segunda-feira com o elenco profissional. São eles o zagueiro Pedro Henrique, 18 anos, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, 16 anos, volante Fabiano, 19 anos, e o meia Zé Paulo, 19 anos. Na tarde desta segunda, eles treinaram na academia do CT Joaquim Grava.

O atacante Malcom, 16 anos, uma das revelações e artilheiro do time na Copinha (seis gols), continua nas categorias de base. Mas é certo que ele pulará etapas e vai treinar com o sub-20. Malcom, que é ainda é juvenil, não vai ''descer'' para o sub-17. Os quatro jogadores que agora integram o time profissional serão acompanhados de perto pelo técnico Mano Menezes e pelo coordenador técnico Alessandro. Desse grupo, o meia Zé Paulo é considerado o jogador que está a frente dos demais.

Caso eles não tenham espaço a curto prazo no time de Mano, eles serão chamados para jogar competições sub-20, como o Brasileiro e a Copa do Brasil. É uma maneira de fazer com que eles continuem jogando ao invés de passar o ano apenas treinando.

No sábado, o Corinthians perdeu o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior por 2 a 1 na final para o Santos. Apesar da derrota, a campanha foi considerada boa pela diretoria.