Corinthians sofre concorrência para contratar Adriano

O Corinthians já sofre concorrência na tentativa de contratar o centroavante Adriano, que está na Roma. Apesar de já ter acertado o salário com o jogador - R$ 400 mil mensais -, o Flamengo também é apontado como possível destino. A presidente Patrícia Amorim já manifestou o interesse. E Adriano, se puder escolher, prefere o clube da Gávea. Adriano gostaria de ficar mais próximo da família no Rio de Janeiro.

O atacante não foi relacionado pelo técnico Claudio Ranieri para o jogo contra o Bari, no estádio Olímpico, neste domingo, pelo Campeonato Italiano. A justificativa oficial é que o atacante está gripado. Nos bastidores, porém, o comentário é que o clube não conta mais com o jogador e vai liberá-lo para voltar ao Brasil.

Apesar de o Corinthians estar otimista em ficar com o Imperador, a negociação pode tomar outro rumo tão logo Adriano desembarque no Brasil, no próximo dia 20, para passar o Natal e Ano Novo. "Para ele voltar tem que ser uma repetição de 2009. O interesse tem de partir do Adriano", afirmou Patrícia Amorim. "As portas estão abertas".

E é justamente o que pode acontecer. Adriano confidenciou na Itália que gostaria de voltar ao Flamengo. O diretor de futebol do Corinthians, Roberto Andrade, prefere não demonstrar muito otimismo ao comentar o assunto. "É uma negociação que está em aberto. Pode dar certo, como pode não dar".