Corinthians sofre gol no final, empata com o XV de Piracicaba e cai para sétimo

PIRACICABA - Com um gol sofrido nos minutos finais, o Corinthians apenas empatou com o XV de Piracicaba por 1 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba, pela 13.ª rodada do Campeonato Paulista, e caiu na tabela de classificação. Com o ponto somado fora de casa, o time do técnico Tite perdeu duas posições e agora é o sétimo colocado, com 22 pontos, apesar de manter uma invencibilidade de 11 jogos.

Graças ao gol marcado pelo atacante Diguinho, aos 42 minutos do segundo tempo - Emerson havia aberto o placar para o Corinthians 12 minutos antes -, o XV de Piracicaba respira um pouco na luta contra o rebaixamento. Com 11 pontos, o time do interior está na 16.ª colocação. Tem dois pontos a mais que Atlético Sorocaba e Guarani.

Pela 14.ª rodada, o Corinthians volta a campo justamente contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, no próximo domingo, às 16 horas. Um dia antes, às 18h30, o XV de Piracicaba encara um duelo direto na briga contra o rebaixamento contra o Atlético Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

O JOGO

Como é característico em jogos do Corinthians, o time de Tite teve mais posse de bola no primeiro tempo. Apesar do susto que levou logo no segundo minuto de jogo, quando Diguinho só não abriu o placar graças a uma grande defesa do goleiro Danilo Fernandes, a equipe da capital comandou as ações e teve três boas oportunidades de marcar o primeiro gol.

A primeira, pouco depois da chance do XV de Piracicaba, foi em um chute de Romarinho que Thiago Passos espalmou com as pontas dos dedos. Aos 14 minutos, foi a vez de o peruano Guerrero chutar forte e rasteiro e ver o goleiro do time piracicabano fazer a defesa com os pés.

Após estes 15 minutos de bom futebol, as equipes tiveram uma queda de produção e a partida ficou monótona, com a bola passando a maior parte do tempo no meio de campo. Lance de emoção somente aos 35, quando o Corinthians teve uma oportunidade em bola parada. Na falta ensaiada na entrada da área, pelo lado esquerdo, o lateral-esquerdo Fábio Santos chutou por cima do gol.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu igual e somente a partir da entrada de Emerson, aos 17 minutos, no lugar de Guerrero que as coisas melhoraram. Com mais movimentação no ataque, o Corinthians ficou com a bola mais perto do gol e ele veio aos 30. Após receber passe de Danilo pelo meio, Emerson tentou dominar a bola e, sem querer, deu uma "caneta" no zagueiro Luis Eduardo e teve liberdade para avançar até a entrada da área e chutar rasteiro e cruzado no canto direito de Thiago Passos.

Com a vantagem, o domínio corintiano aumentou ainda mais, fazendo com que o XV de Piracicaba não conseguisse nem passar do meio de campo. Duas chances foram desperdiçadas, com Emerson e Fábio Santos, e o castigo veio aos 42 minutos com o gol de Diguinho, que tabelou na área e acertou um chute no canto direito de Danilo Fernandes.

XV DE PIRACICABA 1 x 1 CORINTHIANS

XV DE PIRACICABA - Thiago Passos; Vinícius Bovi, Pedro Paulo, Luis Eduardo e Janilson; Glauber, Diego Silva, Danilo Sacramento (Márcio Diogo)(Marcelo Soares), Fabiano (Adriano) e Diguinho; Paulinho. Técnico: Edison Só.

CORINTHIANS - Danilo Fernandes; Alessandro, Chicão, Gil e Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Danilo e Renato Augusto; Romarinho (Jorge Henrique) e Guerrero (Emerson). Técnico: Tite.

GOLS - Emerson, aos 30, e Diguinho, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Janilson, Marcelo Soares e Luis Eduardo (XV de Piracicaba); Emerson, Alessandro e Fábio Santos (Corinthians).

ÁRBITRO - Leonardo Ferreira Lima.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP).