Corinthians sofre, mas bate o Capital-TO em estreia na Copa São Paulo

Maior campeão na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com dez conquistas, o Corinthians sofreu, mas estreou na 50ª edição do torneio com vitória sobre o Capital-TO, pelo placar de 3 a 2, na noite desta quarta-feira, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Roni e Fabrício Oya, duas vezes, marcaram para a equipe de Parque São Jorge, enquanto Jorge e Túlio diminuíram para o time do Tocantins.

O resultado levou o Corinthians à vice-liderança do Grupo 17, com os mesmos três pontos do líder Ituano, que recebeu mais cedo o Sinop-MG e venceu por 2 a 0. O time do Mato Grosso é, inclusive, o próximo adversário do alvinegro no torneio, enquanto o clube de Itu pega o Capital-TO. Os dois jogos serão disputados no próximo sábado, no Novelli Júnior.

O JOGO

O Capital começou assustando, mas não demorou para o Corinthians assumir o protagonismo e abrir o placar, aos 30 minutos do primeiro tempo. Após o atacante João Celeri mandar na trave, o meia Roni aproveitou o rebote e mandou para o fundo das redes.

Dois minutos depois, o meia Fabrício Oya, em sua quarta Copinha, ampliou. Depois de receber passe do meia Fessin, o camisa 10 ajeitou para o pé esquerdo e marcou o segundo. Ele ainda anotou o terceiro, aos 42, após jogada ensaiada em cobrança de escanteio do mesmo Fessin.

No segundo tempo, o Capital voltou melhor e diminuiu aos nove minutos. Jorge aproveitou falha do goleiro Diego para marcar o primeiro do time tocantinense, que ainda fez mais um, aos 37, com Túlio. O zagueiro subiu sozinho em cobrança de escanteio e mandou de cabeça para o gol.

O Capital ainda tentou uma pressão em cima do Corinthians, que acabou se segurando para confirmar a primeira vitória no torneio.