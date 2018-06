Corinthians sofre, mas vence Sport nos pênaltis e avança na Copa São Paulo

Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians não tem vida fácil na atual edição, mas segue firme na disputa. Nesta sexta-feira, os garotos corintianos enfrentaram o Sport na Fonte Luminosa, em Araraquara, e conquistaram a classificação para a terceira fase com uma vitória por 4 a 1 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

+Palmeiras e Vasco vencem e se classificam à terceira fase da Copa São Paulo

Agora, o time paulista espera pela definição do confronto entre Ferroviária e São Carlos para saber qual será o próximo adversário. Caso o time de Araraquara avance, será o segundo confronto entre os dois, que empataram por 1 a 1 na rodada final da fase de grupos.

Os dois times adotaram uma postura cautelosa. Ainda assim, o Corinthians conseguiu criar algumas jogadas de perigo. No geral, foi um primeiro tempo truncado e com muitas faltas, mas o time paulista sobre aproveitar a situação. Aos 13 minutos, o meia Fabrício Oya cobrou falta no canto do goleiro para abrir o placar.

No segundo tempo, o jogo ganhou mais emoção, com uma bola na travessão para cada lado. Oya levou perigo pelo lado corintiano e Robinho pelo Sport. Depois disso, as chances diminuíram, mas aos 33 minutos a bola bateu no braço do zagueiro João e o árbitro anotou pênalti para o Sport. João Erick cobrou no canto esquerdo e deixou tudo igual.

+Santos empata com Mirassol, mas avança para terceira fase da Copa SP nos pênaltis

Com o empate no tempo normal, a definição da vaga foi para os pênaltis. O Corinthians acertou todas as cobranças, com Fabrício Oya, Ramonzinho, Samuel e Guilherme. Pelo Sport, apenas Pedro converteu. João Erick, autor do gol de empate, teve a cobrança defendida pelo goleiro Diego e Chico chutou para fora. Não houve a necessidade da quinta cobrança.

Confira os resultados desta sexta-feira na Copa São Paulo:

Vasco 2 x 1 São Bernardo

Palmeiras 2 x 0 Botafogo-PB

Volta Redonda 0 x 1 Red Bull Brasil-SP

Coritiba 2 x 1 Aimoré-RS

Joinville 2 x 5 Atlético-MG

Ceará 0 x 2 Água Santa-SP

Bahia 0 x 1 Taubaté

Goiás 2 x 1 Trindade-GO

Santo André 0 x 1 América-MG

Portuguesa (4) 1 x 1 (2) São Paulo-AP

Corinthians (4) 1 x 1 (1) Sport