Corinthians sofre, mas vence time pernambucano na estreia na Copa São Paulo

Maior vencedor da história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians estreou na edição 2020 com vitória sobre Retrô-PE, por 2 a 0, no estádio José Lancha Filho, na cidade de Franca. Os paulistas totalizam 10 títulos, sendo o último conquistado em 2017.

O resultado deixa o Corinthians na liderança do Grupo 11, ao lado do Fluminense-PI, que na partida preliminar venceu a Francana, por 2 a 1. Aliás, Fluminense e Corinthians se enfrentam na segunda-feira, às 21h30, em duelo que valerá a primeira posição da chave.

O Retrô surpreendeu e dificultou a vida do Corinthians no primeiro tempo. Logo aos 11 minutos, o time pernambucano quase abriu o placar em chute forte de Hebert Igor, em que o goleiro Guilherme precisou fazer ótima defesa.

Sofrendo com a forte marcação, o Corinthians demorou a encaixar boa troca de passes para entrar na área adversária. Aos 34 minutos, Lucas Piton cruzou e Walisson desviou para as redes. O auxiliar viu impedimento do atacante corintiano, anulando o que seria o primeiro gol alvinegro na partida.

No segundo tempo, o Corinthians intensificou as investidas, mas acabou prejudicado com a forte chuva que caiu no interior de São Paulo. Porém, aos 36 minutos saiu o primeiro gol. Após cobrança de escanteio, a zaga do Retrô bateu cabeça e Xavier empurrou paras as redes. Depois, aos 40, Ruan Oliveira cobrou falta e a bola bateu na barreira. No rebote, o mesmo Ruan Oliveira arriscou e ampliou o placar, decretando a vitória alvinegra.

OUTROS JOGOS

Pelo Grupo 28, o Sport-PE venceu a Desportiva-PA, por 1 a 0, no estádio José Liberatti, em Osasco. O único gol da partida foi marcado por Pedrão, em cabeceio forte após cobrança de escanteio. Com o resultado, o time pernambucano divide a liderança da chave com o Osasco Audax-SP, que mais cedo derrotou o Moto Club-MA, por 4 a 3.

Pelo Grupo 10, disputado no estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo, o Joinville bateu o Nova Iguaçu por 2 a 1. A equipe catarinense divide a ponta com o Mirassol, que estreou com goleada por 4 a 1 sobre o Linhares.

No estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pelo Grupo 5, o Vitória enfrentou o Serra-ES e também ganhou por 2 a 1. Os anfitriões do XV de Jaú também estão na ponta da tabela desta chave graças à vitória por 1 a 0 sobre o Guarani na partida preliminar.

Confira todos os jogos desta sexta-feira:

13h - Assisense-SP 0 x 3 Botafogo-SP

Desportivo Brasil-SP 0 x 1 Galvez-AC

Tanabi-SP 1 x 6 Votuporanguense-SP

Comercial-SP 2 x 2 Perilima-PB

Primavera-SP 0 x 2 XV de Piracicaba-SP

Taboão da Serra-SP 2 x 0 Inter de Limeira-SP

Jaguariúna-SP 2 x 2 Santo André-SP

União Suzano-SP 0 x 3 São Raimundo-RR

Taubaté-SP 3 x 0 Capital-TO

Manthiqueira-SP 0 x 4 São Bernardo-SP

Mauá-SP 1 x 3 Atlético-CE

Flamengo-SP 3 x 0 Guarulhos-SP

14h - Paulista-SP 0 x 0 Rio Claro-SP

14h45 - Oeste-SP 6 x 0 sergipe-se

15h - Noroeste-SP 1 x 3 Novorizontino-SP

Internacional-RS 3 x 0 Confiança-PB

15h15 - Atlético-GO 1 x 1 Dimensão Capela-AL

América-MG 0 x 1 Volta Redonda-RJ

Fortaleza-CE 1 x 0 Brasil-RS

Juventude-RS 2 x 1 Cuiabá-MT

Bahia-BA 1 x 1 Tupi-MG

CRB-AL 1 x 0 Vila Nova-GO

Criciúma-SC 1 x 1 Náutico-PE

Chapecoense-SC 5 x 1 União ABC-MS

Atlético-MG 0 x 1 River-PI

ABC-RN 0 x 2 Resende-RJ

Avaí-SC 4 x 3 Nova Andradina-MS

Santa Cruz-PE x América-RJ

16h15 - Athletico-PR 2 x 0 Gama-DF

17h - Osvaldo Cruz-SP 1 x 5 Ponte Preta-SP

Marília-SP 3 x 2 Olímpico-SE

Velo Clube-SP 2 x 1 Red Bull Brasil-SP

Cruzeiro-MG 1 x 0 Trindade-GO

17h15 - Botafogo-RJ 2 x 0 Visão Celeste-RN

Capivariano-SP 2 x 0 Linense-SP

17h45 - XV de Jaú-SP 1 x 0 Guarani-SP

Mirassol-SP 4 x 1 Linhares-ES

18h45 - Audax-SP 4 x 3 Moto Club-MA

19h15 - Londrina-PR 4 x 1 São José-RS

Santos-SP 4 x 1 Timon-MA

Paraná-PR 4 x 1 Nacional-AM

Francana-SP 1 x 2 Fluminense-RJ

20h - Vitória-BA 3 x 1 Serra-ES

Joinville-SC 2 x 1 Nova Iguaçu-RJ

21h - Sport-PE 1 x 0 Desportiva-PA

21h30 - Corinthians-SP 2 x 0 Retrô Brasil-PE