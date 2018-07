Corinthians sonda Marcelo, do Atlético-PR, e pode trazer Arouca

SÃO PAULO - Duas possíveis contratações ganham força no Corinthians para a próxima temporada: o atacante Marcelo, do Atlético-PR, já foi sondado e o volante Arouca deve sair do Santos e tem no clube do Parque São Jorge um destino provável.

Marcelo, de 21 anos, é um dos destaques do Atlético na temporada. É veloz, tem boa finalização e a juventude que o Corinthians busca para o seu elenco. Já Arouca atua em uma posição carente no elenco desde a saída de Paulinho e é um dos jogadores que o Santos deverá negociar. Na semana passada, o clube santista apresentou sua previsão orçamentária para 2014 e informou que pretende gerar uma receita de R$ 27 milhões com a venda de jogadores.

Nesta segunda-feira, o time do Corinthians teve folga e só vai retomar as atividades nesta terça. O último jogo da equipe no ano, contra o Náutico, na Arena Pernambuco, foi antecipado pela CBF de domingo para sábado. O mesmo aconteceu com a partida entre Flamengo e Cruzeiro. Esses dois jogos não vão ter nenhum peso na disputa de vagas na Libertadores, nem na luta contra o rebaixamento.

Na partida contra o Náutico, a última de Tite no Corinthians, a equipe terá dois desfalques pelo terceiro cartão amarelo: o zagueiro Gil e o meia Douglas foram advertidos contra o Inter e não vão jogar. Depois da rodada, os jogadores vão ganhar férias e o clube deverá em pouco tempo confirmar as primeiras contratações, que já têm sido estudadas pela diretoria e pelo próximo técnico, Mano Menezes.