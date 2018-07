Corinthians sonha com laterais Rafinha, do Bayern, e Uendel, da Ponte Preta

SÃO PAULO - A prioridade da diretoria do Corinthians para 2014 é contratar dois laterais, um direito e um esquerdo. Após oficializar o nome de Mano Menezes como novo técnico da equipe, o diretor de futebol, Roberto de Andrade, confirmou o interesse do clube em dois jogadores que atuam nestas posições: Rafinha, do Bayern de Munique, e Uendel, da Ponte Preta. Mano já deu aval para as duas contratações.

Rafinha, lateral-direito de 28 anos, tem contrato com o clube alemão até o meio do ano. O Corinthians tenta contratá-lo já em janeiro ou alinhar um acordo para tê-lo no segundo semestre. Uendel, que é lateral-esquerdo e tem 25 anos, tem contrato com a Ponte Preta até 2016, e os direitos econômicos do jogador estão divididos: 50% pertencem a um grupo de investidores e 50% ao clube campineiro. O jogador também interessa ao Palmeiras.

"O Rafinha é um grande jogador, mas a negociação não está adiantada. Não chegamos a falar de números. Também temos interesse no Uendel, estamos vendo", disse Roberto de Andrade. Rafinha seria contratado para assumir a posição que muito tempo pertenceu a Alessandro, que se aposentou. Edenílson virou titular, mas não foi bem como lateral - ele rende melhor no meio de campo, como segundo volante. Já Uendel viria para fazer sombra a Fábio Santos - o reserva Igor, formado nas categorias de base, não ganhou a confiança da diretoria.

Roberto de Andrade descartou as contratações do meia Elias, do Flamengo, e do atacante Marcelo, do Atlético Paranaense. Segundo o dirigente, esses jogadores são inviáveis do ponto de vista financeiro. "O mercado está muito difícil, falam-se de números um pouco fora da realidade." O dirigente afirmou ainda que não há propostas por nenhum jogador do Corinthians e que o único atleta que, por enquanto, está fora dos planos para 2014 é o volante chileno Maldonado. O contrato dele, que termina este mês, não será renovado.