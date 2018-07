Corinthians Sub-17 leva mais de 11 mil torcedores à Arena

Mais de 11 mil torcedores do Corinthians foram na Arena Corinthians para acompanhar a partida contra o Vitória, pela Copa do Brasil Sub-17. Apesar do apoio, os meninos corintianos não passaram do 0 a 0, no primeiro jogo válido pelas quartas de final da competição.

O jogo não teve cobrança de ingresso, então muitos corintianos aproveitaram a gratuidade da partida para conhecer a Arena. Segundo dados divulgados pelo Twitter oficial do clube, foram ao estádio 11.774 torcedores.

Inicialmente, apenas o setor Norte seria aberto, mas devido ao grande número de torcedores, foi aberta também a entrada do setor Leste. O jogo de volta acontece no dia 1 de novembro, às 18h15, no Barradão, em Salvador.

No sábado, mais uma vez a Arena deve ter um bom público com jogos da base. O Corinthians também vai abrir os portões para o clássico com o Palmeiras, às 10h, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20.