Corinthians supera erro de arbitragem, empata com o Inter e ajuda o São Paulo

O Corinthians teve de correr atrás de um erro da arbitragem para empatar com o Internacional por 1 a 1, neste domingo, em sua Arena em Itaquera, e de tabela ajudou o rival São Paulo a se manter na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. No gol do time gaúcho, Leandro Damião estava em posição irregular, mas na etapa final os paulistas igualaram o marcador.

Jair Ventura montou o Corinthians com quatro jogadores na frente, sem um centroavante fixo, com Jadson muitas vezes flutuando como o jogador mais avançado e três meias ajudando na frente e na marcação: Romero, Mateus Vital e Clayson. E com essa formação o time começou melhor e quase abriu o placar com Douglas, em vacilo da zaga, mas a bola foi para fora.

Depois, Fagner teve ótima chance. Ele recebeu na direita, chutou, mas Marcelo Lomba espalmou. Só que aos poucos o Inter foi acertando o posicionamento e a marcação no adversário. E a partir daí conseguiu amarrar o jogo e evitou que sofresse muitos perigos.

Com essa postura mais cautelosa do Inter, o duelo diminuiu em emoção e os dois lados pouco produziram. Só que antes do intervalo, o Inter chegou ao gol em um erro grave da arbitragem. Em uma falta da intermediária, Edenilson cruzou e Leandro Damião mandou para o gol. Ele e outros três companheiros estavam impedidos, mas a arbitragem validou o lance.

No segundo tempo, antes de a bola rolar, os jogadores do Corinthians pressionaram a arbitragem e reclamaram do lance. O time também insistiu mais e logo chegou ao gol. Numa cobrança de escanteio de Jadson, Romero cabeceou, a bola bateu na trave e sobrou para Douglas, sozinho, mandar para o gol, empatando a partida.

O Inter sentiu o golpe e recuou com todos os jogadores atrás da linha da bola. Só que o Corinthians tinha dificuldade de entrar na área adversária e arriscava em chutes de fora da área. Pedrinho tentou, mas Lomba segurou. O time gaúcho respondeu na mesma moeda com Patrick, mas Cássio estava atento. E o duelo terminou empatado por 1 a 1.

Na quarta-feira, o Corinthians volta a campo para enfrentar o Flamengo, em sua arena em Itaquera, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Na partida de ida, os paulistas seguraram o empate sem gols e agora necessitam apenas de uma vitória simples sobre os cariocas para chegar à decisão do torneio nacional.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 1 INTERNACIONAL

Corinthians: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas (Araos); Romero (Emerson Sheik), Jadson, Mateus Vital (Pedrinho) e Clayson. Técnico: Jair Ventura.

Internacional: Marcelo Lomba; Zeca (Fabiano), Emerson Santos, Klaus e Iago; Edenilson, Rodrigo Dourado e Patrick; Nico López (Rossi), Leandro Damião e William Pottker (D'Alessandro). Técnico: Odair Hellmann.

Gols: Leandro Damião, aos 44 minutos do 1º tempo; Douglas, aos 4 minutos do 2º tempo.

Juiz: Eduardo Valadão (GO).

Cartões amarelos: Rodrigo Dourado e Patrick (3º).

Público: 26.916 pagantes.

Renda: R$ 1.149.396,60.

Local: Arena Corinthians, em São Paulo.