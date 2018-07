Corinthians supera Flamengo e tem a maior torcida da região Sudeste

SÃO PAULO - O Corinthians é a maior torcida da região Sudeste do Brasil. É essa a conclusão de um estudo da Pluri Stochos divulgado nesta quarta-feira. A segunda maior torcida é do Flamengo e a terceira é a do São Paulo, que enfrenta nesta quarta o Atlético-MG pela Copa Libertadores. O levantamento foi realizado entre novembro de 2012 e fevereiro deste ano em 26 estados e no Distrito Federal. No total foram mais de 21 mil entrevistados em todo o País. Se olhada somente a região Sudeste, os dados mostram que 44% dos entrevistados torcem por times paulistas.

O estado de São Paulo, com seus 41,2 milhões de habitantes, tem mais de 90% de torcedores que preferem clubes locais. Entre os que não torcem para nenhum time de futebol, o Sudeste é o que tem menor número. São 16% apenas, contra a média nacional de 20%.

Depois de Corinthians e Flamengo, o São Paulo, de Rogério Ceni, aparece na terceira posição, com 11,1% dos votos. Cruzeiro, Palmeiras e Atlético-MG são os próximos.