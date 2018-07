Corinthians supera o Figueirense e amplia vantagem para 7 pontos

Jadson pediu para trocar as chuteiras nos primeiros minutos de jogo, sentindo que o gramado molhado e escorregadio do Orlando Scarpelli pudesse lhe atrapalhar. Estava enganado, apesar de ter mudado de calçado quase no fim da etapa inicial. Jadson foi decisivo para colocar o líder do Brasileiro na frente do Figueirense, na vitória por 3 a 1. Foi dele, com as ‘chuteiras ruins’, passe para que Elias, aos 14, entrasse feito foguete na área e acertasse um tirambaço entre a trave e o goleiro Alex Muralha, que falhou ao tentar adivinhar o que o corintiano faria. Todos foram abraçar Elias, mas a boa jogada saiu dos pés do 10, Jadson. Era o primeiro ataque do Corinthians no confronto.

Com a vitória e o empate do Atlético-MG com o Joinville, o time comandado por Tite aumentou sua vantagem na ponta. Agora são sete pontos e não mais cinco de diferença, após 28 rodadas. Foi a sexta vitória do Corinthians como visitante. Um visitante para lá de indigesto. E isso tem muito a ver com as boas atuações de Jadson.

Quatro minutos depois do gol de Elias, Love poderia ter feito o segundo e liquidado a fatura naquele instante, aos 18. Jadson viu sua movimentação e fez o lançamento. Nem o campo pesado impediu que a bola fosse onde ele queria: longe o suficiente dos beques e nos pés do companheiro. As chuteiras ainda eram as ‘ruins’. Love fez tudo certo, do pique ao preparo para o chute. Mas na conclusão, tirou demais de Muralha e do gol.

O Corinthians fez um primeiro tempo tranquilo, sem acelerar, contrariando sua característica. O Figueirense teve a bola, mas esbarrou na marcação segura e com duas linhas na frente de Cássio impenetráveis. Quando tentou pela ponta, foi mais efetivo. Pelo meio, foi presa fácil. Nem mesmo a ausência de Fagner, que se machucou aos dois minutos, foi sentida.

A melhor jogada do Figueira aconteceu aos 24, com Clayton.

Tite levou os jogadores para o vestiário para pedir mais. Queria que o time avançasse e não deixasse o rival tomar conta da bola. ‘Lembrou’ para os contra-ataques. O recado foi assimilado e dessa maneira o líder passou a ser mais perigoso com Love, Malcom e Renato Augusto - os três perderam chances de marcar a 1, 5 e 13 minutos. Estava fácil aumentar a contagem. Mas o segundo gol não saía, até que Jadson, agora de ‘chuteiras boas’, mandou bola na área e achou Gil, aos 21. Ele saiu nas costas da marcação e tocou firme: 2 a 0, confirmando a boa fase que o levou para a seleção.

O Figueirense “morreu’ ali. Renato Augusto ainda fez o terceiro aos 37. Nem precisava. Leandro Silva diminuiu para 3 a 1, aos 45. Era tarde. O líder era mais líder do que nunca: 60 pontos contra 53 do Atlético-MG.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 1 x 3 CORINTHIANS

FIGUEIRENSE - Alex Muralha; Leandro Silva, Saimon, Thiago Heleno e Marquinhos Pedroso; Fabinho, João Vitor (Suelen), Rafael Bastos (Thiago Santana) e Yago; Clayton e Marcão (Marcelinho). Técnico: Hudson Coutinho

CORINTHIANS - Cássio; Fagner (Edilson), Felipe, Gil e Yago; Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson (Danilo); Malcom e Vagner Love (Lucca). Técnico: Tite

GOLS - Elias, aos 14 minutos do primeiro tempo; Gil, aos 21, Renato Augusto, aos 37, e Leandro Silva, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (PE).

CARTÕES AMARELOS - Felipe, Vagner Love e Rafael Bastos, Saimon, Lucca e Leandro Silva.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).