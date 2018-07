Corinthians supera Santos e se aproxima de vaga da Libertadores

Se nos últimos dois jogos no Campeonato Brasileiro Corinthians precisou correr mais para conseguir o empate e, com isso, se afastou um pouco da vaga da Libertadores do ano que vem, neste domingo o time não vacilou em casa. No jogo contra o Santos , a equipe resolveu o resultado cedo, com gol do atacante Paolo Guerrero logo aos 7 minutos. Assim, continua muito forte na luta para voltar para o torneio continental em 2015 e confirma sua força no Itaquerão – foi a terceira vitória em três clássicos disputados na arena Corinthians.

Guerrero, que voltou ao time após cumprir suspensão de três jogos, foi um dos melhores do Corinthians. Com a vitória, a equipe de Mano Menezes ocupa o 5.º lugar, com 57 pontos, mesma pontuação de Grêmio e Atlético-MG, que estão em 3.º e 4.º lugares, respectivamente.

O Corinthians soube conduzir a partida contra um Santos combalido, nitidamente desanimado após perder a classificação para a decisão da Copa do Brasil no meio de semana, com o empate com o Cruzeiro na Vila. Enderson Moreira foi a campo sem seus laterais titulares e a equipe quase não criou chances reais de gol. Mano teve o mérito de pedir para o Corinthians marcar a saída de bola santista desde o começo da disputa, fazendo pressão. Ao tentar sair jogando, o Santos caiu na armadilha – Bruno Uvini recebeu de Aranha e tentou driblar Renato Augusto. O zagueiro perdeu a bola para o meia corintiano, que conseguiu avançar e cruzar na segunda trave para Guerrero escorar e estufar as redes, com a colaboração dos beques visitantes, que deixaram a bola passar. Depois, o Santos até tentou se organizar para chegar ao ataque, mas o time abusou dos passes errados. A única fonte de lucidez da equipe era o meia Lucas Lima, que sozinho pouco criou. O Corinthians teve mais volume de jogo, empurrou o adversário em seu campo e poderia ter saído para o intervalo ao menos com mais um gol de vantagem se Malcom tivesse aproveitado algumas chances.

MUDANÇAS Enderson Moreira tentou desafogar o Santos na segunda etapa. A aposta foi no atacante Leandro Damião no lugar do apagado meia Serginho. Com Gabriel mais recuado, a equipe tentou se remontar no esquema em que está mais acostumado a jogar, o 4-4-3.

Demorou um pouco para o time engrenar e nesse tempo o Santos sofreu. O Corinthians só não fez o gol por conta da excelente atuação do goleiro Aranha. Ele impediu dois gols de Renato Augusto, aos 5 e aos 10 – no segundo lance ele ainda impediu que Guerrero fizesse seu segundo gol no jogo ao espalmar o voleio dado pelo atacante. O Santos chegou com perigo somente aos 22. Caju fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Gabriel, mas o atacante escorou a bola para fora, perdendo grande chance.

Aos poucos, o Corinthians travou o jogo, prendendo a bola no ataque para não dar espaços ao Santos. Mesmo desacelerando o jogo, criou mais boas chances com Elias e Guerrero, que acertou o travessão. Após os 35 minutos a qualidade da partida, que não era boa, diminuiu um pouco – mais por conta do péssimo futebol apresentado pelo setor ofensivo do Santos, que não conseguia trocar sequer três passes seguidos.

Mesmo com o placar magro, o time mostrou que luta firme para ficar no G-4, o que poderia ser o último ato do técnico Mano Menezes à frente da equipe.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 SANTOS CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Felipe e Fábio Santos; Ralf, Petros, Elias e Renato Augusto (Danilo); Malcom (Luciano) e Guerrero. Técnico: Mano Menezes. Cássio; Fagner, Gil, Felipe e Fábio Santos; Ralf, Petros, Elias e Renato Augusto (Danilo); Malcom (Luciano) e Guerrero. Técnico: Mano Menezes. SANTOS - Aranha; Victor Ferraz, Edu Dracena, Bruno Uvini e Caju; Alison, Arouca, Serginho (Leandro Damião) e Lucas Lima; Rildo e Gabriel (Jorge Eduardo). Técnico: Enderson Moreira. GOLS - Guerrero, aos seis minutos do primeiro tempo. ÁRBITRO - Vinicius Furlan (SP). CARTÕES AMARELOS - Fagner, Elias (Corinthians); Victor Ferraz, Edu Dracena (Santos).