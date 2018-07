Corinthians superou a derrota com trabalho, diz Fábio Carille

Embora fosse líder com sobras, o Corinthians entrou em campo contra a Chapecoense precisando afastar qualquer desconfiança depois de perder para o Vitória. Criou-se a expectativa de que o time alvinegro teria perdido o foco na luta pelo título do Brasileiro. O técnico Fábio Carille destaca que o segredo para dar a volta por cima rapidamente foi fazer justamente o que estava sendo feito anteriormente e que não houve nenhuma conversa adicional.

"Não teve conversa, teve trabalho. Quando se ganha, eu não falo nada com eles. Quando perde é a mesma coisa. Se eu mudar, poderiam falar: 'Por que o Fábio está diferente?' A gente mantém as mesmas coisas, senão perco o grupo", disse o treinador, após a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense.

Como deixou de ganhar pontos em casa, contra o Vitória, a ideia de Carille era aproveitar a partida longe de seus domínios para recuperar o máximo que desse em relação a pontuação. "Era um jogo para fazer segurança pelo resultado que tivemos em casa. A gente tinha que levar pontos. Um ou três e fomos abençoados no final do jogo", comemorou.

Para o treinador, a dificuldade diante da Chapecoense era algo esperado, já que o time tinha diversas mudanças. "Tivemos um desentrosamento normal. A gente sabe que as coisas não acontecem como tem que acontecer normalmente. Tivemos de proteger mais, por isso fomos mais faltosos, mas é algo que não me preocupa", assegurou.

O comandante corintiano ainda saiu em defesa do lateral-esquerdo Moisés, um dos atletas mais criticados pela torcida. Para Carille, seria mais correto destacar a boa atuação de Apodi. "Todos os times sofrem com a Chapecoense pelo lado esquerdo por conta do Apodi. Não foi só o Moisés. O lado (direito) é forte deles".