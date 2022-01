Sylvinho rebate críticas da imprensa e vaias da torcida do Corinthians após vitória no Paulistão

Vaiado pela torcida do Corinthians no intervalo e ao final da partida contra o Santo André, neste domingo, no ABC, o técnico Sylvinho demonstrou nervosismo, apesar da conquista da primeira vitória (1 a 0) da equipe no Campeonato Paulista. O treinador não gostou de críticas feitas na entrevista coletiva sobre o posicionamento da equipe no segundo tempo, quando o time de Parque São Jorge chegou a ser pressionado pelos anfitriões.

"É interessante, você faz uma pergunta para eu analisar, mas tem uma análise. Eu discordo da tua análise. Bastante pobre, inclusive. Por isso que são boas as réplicas e tréplicas. Quando jogamos com Gabriel Pereira de meia e Gustavo Mosquito aberto, não sei se viu isso, o time é muito ofensivo. O primeiro tempo teve 60% de posse de bola, chances de gols e boas chances de liquidar o jogo. Em boa parte do primeiro tempo, nosso adversário jogou em linha baixa, e nós dentro do campo do adversário", afirmou o treinador na entrevista coletiva.

Leia Também Fagner celebra 1ª vitória do Corinthians na temporada e cobra novas correções

"Quando não define o jogo, tem maiores dificuldades. O adversário não tem o que perder, se lança. Ele joga, os laterais avançam, os externos ficam para dentro, faz sete ou oito no meio de campo. Enquanto não define o jogo, ele está ali, e infelizmente foi o que aconteceu. O time foi ofensivo, os números mostram. Quando vê o jogo inteiro, está repartido bem, mas para nós com posse de bola e condições de vencer o jogo. Se tem um time que era para vencer o jogo, sem nenhuma dúvida era o Corinthians", continuou Sylvinho.

Sobre as vaias vindas das arquibancadas, o técnico corintiano afirmou que não prejudica seu trabalho. "Não muda absolutamente nada, nosso ambiente é muito saudável, muito bom. Eu fico feliz porque muitos desses atletas têm uma rodagem importante, conhecem treinadores de um nível internacional importante, muitos vencedores. Os caras dizem... Eu não pago eles e ninguém, vou completar meio século e construí minha vida com muita dedicação. Ganhei três títulos paulistas aqui, é uma alegria vencer esse campeonato. Tive oportunidade de vencer Brasileiro, Copa do Brasil, fiz mais de 270 jogos por esse clube. Não atrapalha nada. Tenho experiência e uma construção de carreira sólida, possibilidade de fazer uma Copa do Mundo. Nosso ambiente é muito bom. Não atrapalha absolutamente nada."