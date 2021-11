Sylvinho diz que tem apoio dentro do Corinthians e defende Gabriel: 'Se doa demais'

Após a vitória do Corinthians sobre o Santos por 2 a 0, neste domingo, na Neo Química Arena, o técnico Sylvinho reforçou que tem respaldo dentro do clube. Antes do clássico, o treinador foi vaiado por parte da torcida, mas afirmou que tem apoio interno

"Minha preocupação maior, única e exclusiva, é trabalhar, me dedicar, são 12 horas diárias no CT, com muita alegria, alinhado com todas as áreas do clube, apoiado pelo presidente, pela diretoria, também pelos atletas, por todo o trabalho que é feito, temos todo um staff, nosso ambiente interno é extremamente positivo".

A vitória, com boa atuação, colocou o Corinthians no G-4 do Brasileirão. Outro nome que vinha sofrendo críticas de torcedores foi o volante Gabriel, que coroou sua atuação segura no meio-campo marcando o segundo gol da equipe. Sylvinho destacou a dedicação do jogador em campo.

"Às vezes, fico chateado quando vejo críticas pesadas a um atleta que se entrega como o Gabriel. Todos os atletas têm limites e limitações, físicas, técnicas ou táticas, e o Gabriel se doa demais", elogiou.

O Corinthians segue com 100% de aproveitamento em casa desde o retorno do público ao estádio. Foram seis vitórias até aqui. A equipe volta a campo na próxima quinta-feira, quando visita o Ceará, às 20h, pela 35ª rodada do Brasileirão.