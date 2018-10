Corinthians tem 14% de chances de ser rebaixado no Brasileirão

O Corinthians é o único clube paulista com chances de rebaixamento, de acordo com as contas feitas pelo site Infobola. A matemática aponta que o time de Jair Ventura tem 14% de possibilidade de cair para a Série B. Veja as chances de título.

Após o término da 29ª rodada do Brasileirão, o Corinthians ficou com 35 pontos, a 11ª colocação, e está a quatro do Ceará, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Ainda de acordo com o Infobola, o Paraná está praticamente rebaixado. O clube paranaense tem 99% de chances de queda, seguido pelo Sport com 87%, Chapecoense com 60% e Ceará com 31%.

Apenas os sete primeiros colocados não aparecem com alguma chance de rebaixamento: Palmeiras, Inter, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Atlético-MG e Santos.

Veja as chances de rebaixamento de cada clube:

Paraná: 99%

Sport: 87%

Chapecoense: 60%

Ceará: 31%

Vitória: 25%

América-MG: 24%

Vasco: 24%

Bahia: 19%

Corinthians: 14%

Botafogo: 12%

Fluminense: 3%

Cruzeiro: 1%

Atlético-PR: 1%