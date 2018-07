Corinthians tem seis 'pendurados', mas Tite nega preocupação

O Corinthians vai enfrentar o Flamengo, no próximo domingo, no Itaquerão, com seis jogadores pendurados - cinco titulares. O goleiro Cássio, o meia Renato Augusto, o volante Elias e os atacantes Vagner Love e Malcom, além do meia reserva Danilo, têm dois cartões amarelos.

A situação preocupa porque, depois do Flamengo, o time vai enfrentar o Atlético-MG, o segundo colocado, no dia 1º de novembro, em Belo Horizonte. O jogo é uma "final antecipada" do Campeonato Brasileiro - o Atlético-MG está oito pontos atrás e é o único time que pode tentar ameaçar a conquista corintiana e incomodar o líder nas últimas rodadas.

O técnico Tite minimiza a situação e reafirma que acredita na força do elenco. "Cada jogo tem um grau de importância muito grande, tem um caráter decisivo. Para você ver que não fico escolhendo jogo para esse ou aquele jogar. Preparo todos os atletas da equipe. Se um tomar cartão, o outro terá a responsabilidade para jogar", afirmou o treinador após a goleada sobre o Atlético-PR por 4 a 1, na Arena da Baixada.

Apesar da preocupação com os cartões, Tite poderá ter dois reforços. O lateral Fagner, com lesão na coxa direita, e Bruno Henrique, com lesão no tornozelo esquerdo, estão em fase final de recuperação e poderão voltar ao time.