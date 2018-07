Corinthians tem 70% de chance de ser campeão brasileiro

O empate do Palmeiras diante do Cruzeiro, segunda-feira à noite, elevou para 70% as chances do Corinthians ser campeão brasileiro de 2017. Os cálculos foram feitos pelo site Infobola.

Restam sete rodadas e o time de Parque São Jorge tem cinco pontos de vantagem sobre o rival do Palestra Itália. As duas equipes se enfrentam domingo, na Arena Corinthians.

Depois de jogar fora a oportunidade de levantar a taça por meio de suas próprias forças, com os 2 a 2, em casa, o Palmeiras viu suas chances de obter o bicampeonato nacional caírem para 20%.

O Santos, apesar de toda a sua instabilidade dentro e fora de campo, ainda tem 6% de chance de terminar as 38 rodadas em primeiro lugar. Já o Grêmio, que concentrou suas atenções nas fases decisivas da Libertadores, fica com 4% de conquistar um título que não vai para o lado azul do Rio Grande do Sul desde 1996.