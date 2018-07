Corinthians tem a sua primeira decisão no Campeonato Paulista

SÃO PAULO - “Se quisermos chegar à fase final, temos sete decisões pela frente.” A frase de Mano Menezes retrata bem o momento do Corinthians, que celebrou o empate no clássico contra o Palmeiras mas que, na prática, não fez o time subir na tabela. Por isso o lema diante do Oeste, hoje, às 22h, é pôr fim ao incômodo jejum no Paulistão: já são seis jogos sem vitórias.O Corinthians é o lanterna do Grupo B, com oito pontos. O Ituano, segundo colocado, já tem 15. Ou seja: o time de Mano Menezes precisa tirar uma diferença de um ponto por rodada para tentar ficar com uma das vagas. O líder da chave é o Botafogo, com 16.

Como não há confrontos diretos, os times do mesmo grupo não se enfrentam. Resta vencer e ainda secar os rivais. A sorte do Corinthians é que o Oeste, rival desta noite, é um dos piores times do Paulistão. Em tese, o jogo de hoje é o ideal para iniciar uma reação.

Não foi à toa, portanto, que Mano Menezes abriu mão do esquema com três volantes que deu certo no clássico. Para enfrentar um adversário mais fraco, não havia necessidade de tanta cautela. O técnico aproveitou que Guilherme recebeu o terceiro amarelo e reconduziu Danilo ao time.

Mano retorna à formação que ele considera ideal: com dois meias de ligação, Jadson e Danilo. Renato Augusto, que fez apenas o primeiro jogo do ano contra o Palmeiras, volta a ficar fora de uma partida.

Mano disse que Renato Augusto ainda precisa de pelo menos mais dez dias para atingir o condicionamento físico para iniciar um jogo como titular. O treinador não mudou o ataque. Ele manteve a dupla Romarinho e Guerrero. Emerson Sheik passaria ontem por um procedimento cirúrgico para a retirada de um abscesso debaixo do braço, mas seria relacionado normalmente para o jogo.

Jadson e Danilo devem jogar mais abertos, dando espaço para Bruno Henrique se infiltrar pelo meio de campo.

Apesar da reformulação pela qual passa o elenco, Mano revelou que não esperava tanta dificuldade para montar o time neste início de ano. “Daria nota 5 para o Corinthians até agora, poderíamos ter obtido resultados melhores.”

OESTE X CORINTHIANS

OESTE: Fernando Leal; Dezinho, Ligger, Adriano Alves e Arnaldo; João Denoni, Gustavo, Lelê e Marquinhos Paraná; Fernandinho e Jheimy. Técnico: Edison Só.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Felipe e Uendel; Ralf, Bruno Henrique, Danilo e Jadson; Romarinho e Guerrero. Técnico: Mano Menezes

Árbitro - Luiz Vanderlei Martinucho; Horário - 22h; TV - Globo e Band; Local - Teixeirão, em São José do Rio Preto