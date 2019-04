O Corinthians tem cinco dúvidas para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, domingo, na Arena Fonte Nova. O técnico Fábio Carille deve ter nesta sexta-feira uma noção de quem ele poderá contar no duelo da primeira rodada.

O volante Junior Urso é o que está mais tempo afastado dos gramados. O jogador machucou a coxa direita no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista e desfalcou a equipe no segundo jogo contra o São Paulo e nos dois confrontos contra a Chapecoense pela Copa do Brasil.

Na partida de quarta-feira contra a equipe catarinense também ficaram de fora por problemas clínicos o zagueiro Henrique, o lateral-esquerda Danilo Avelar e o centroavante Gustagol. A tendência é que esses três voltem a ser relacionados.

Durante o jogo que garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante Mauro Boselli sentiu a coxa e virou dúvida. O argentino marcou o primeiro gol que abriu o caminho para a vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense. Matheus Vital marcou o outro.

Se Boselli estiver bem fisicamente ele deve começar em campo na estreia do Brasileirão. Ele foi bem pela Copa do Brasil e Gustagol vive fase ruim e não balança as redes desde o dia 24 de março, no empate com a Ferroviária por 1 a 1, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista.