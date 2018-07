Corinthians tem cinco jogadores pendurados contra o Avaí

O Corinthians enfrentará o Avaí, quarta-feira, em Florianópolis, com cinco jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Jadson, Cássio, Jô, Gabriel e Marquinhos Gabriel. O zagueiro Pablo também tem dois cartões, mas continua fora da equipe por causa de uma contratura na coxa direita, sofrida no clássico com o Palmeiras.

Todos esses jogadores já estavam pendurados na última rodada, mas ninguém foi advertido no empate por 2 a 2 com o Atlético-PR, sábado, no Itaquerão. Depois da partida contra o Avaí, o Corinthians enfrentará o Fluminense, domingo, no Maracanã.

Diante do Avaí, o técnico Fábio Carille terá os retornos do lateral-esquerdo Guilherme Arana e do meia Rodriguinho. Os dois voltam de suspensão. Pablo, no entanto, só deve voltar ao time no domingo.

O Corinthians jogará em Florianópolis com Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. O time lidera o Campeonato Brasileiro com 36 pontos, oito a mais do que o Grêmio, segundo colocado.