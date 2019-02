Corinthians tem de ser ousado para superar o Racing na Sul-Americana

Acostumado a adotar uma postura “reativa”, esperando a ação do rival para buscar o contra-ataque, o Corinthians terá de sair para o jogo para fazer pelo menos um gol hoje, na Argentina. Precisa vencer o Racing – melhor argentino da temporada e que está próximo de ser campeão nacional –, jogando fora de casa. Tudo isso com um time em formação, ainda à procura da melhor escalação. Esse é o desafio para a equipe de Carille passar de fase na Copa Sul-Americana, às 21h30.

A vaga também pode ser conquistada com um empate, mas o time precisa fazer dois ou mais gols. Empate por 1 a 1 – mesmo resultado do jogo de ida – leva a decisão para os pênaltis. Igualdade sem gols dá a vaga aos argentinos. “O Racing vem com uma equipe parecida com a que jogou no Brasil e demonstrou que é um time que trata bem a bola, com uma ideia de futebol definida, e que será muito complicada”, disse o argentino Mauro Boselli.

A necessidade de fazer gols pode levar o treinador a apostar no atacante argentino, que vem sendo reserva, para fazer dupla com Gustavo. Nesse caso, a principal jogada seria a bola aérea. O meia Sornoza tem se mostrado eficiente nos cruzamentos e faz a torcida esquecer momentaneamente Jadson, que se recupera de dores no joelho. Diante do Botafogo, pelo Campeonato Paulista, a dupla Boselli/Gustavo funcionou e resolveu um jogo difícil.

No meio, Carille não poderá contar com Junior Urso, que não foi contratado a tempo de ser inscrito na Sul-Americana. Ramiro deve atuar em seu lugar, mas terá a função de se aproximar dos atacantes.