Corinthians tem desafio de vencer fora de casa no Brasileirão

Com um jejum de vitórias fora de casa no Campeonato Brasileiro, o Corinthians visita hoje o Coritiba, no Paraná, para quebrar essa sequência indigesta. O último resultado positivo sem ser mandante foi em 31 de julho, quando venceu o Internacional por 1 a 0. Depois, perdeu para Atlético-PR, Grêmio, Ponte Preta e Santos.

A situação tem deixado os jogadores incomodados com o retrospecto recente ruim, mas, em vez de olhar a aproximação dos rivais, a ideia é continuar mirando o troféu. “Estamos no G-4, mas temos chance de brigar pelo título e vamos em frente. Temos capacidade para isso”, disse o zagueiro Balbuena.

O técnico Cristóvão Borges não poderá contar com Giovanni Augusto, que está machucado. Camacho será titular e Cristian ficará encarregado de proteger a defesa. Para Balbuena, o time precisa entrar em campo atento para conquistar o resultado positivo. “Temos que minimizar os erros para ficar mais perto da vitória. Pressão no Corinthians é normal. Temos de seguir focados, fazer bom trabalho para conseguir os resultados”, explicou.

No Coritiba, o técnico Paulo César Carpegiani tem dois desfalques importantes, o zagueiro Walisson Maia e o meia Juan, principal articulador das jogadas da equipe. O atacante turco Kazim, por sua vez, deve voltar ao time após se recuperar de uma contusão.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA x CORINTHIANS

CORITIBA: Wilson; Dodô, Luccas Claro, Juninho e Carlinhos; Alan Santos, João Paulo, Raphael Veiga e Iago; Kazim e Leandro.

Técnico: Paulo César Carpegiani.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Vilson, Balbuena e Uendel; Cristian, Camacho, Rodriguinho, Marlone e Lucca; Gustavo.

Técnico: Cristóvão Borges.

Juiz: Grazianni Maciel Rocha (RJ).

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Horário: 21h45.

Transmissão: Globo.