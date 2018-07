Corinthians tem desfalque certo e pode ter mais duas baixas no Rio

O Corinthians tem um desfalque certo e duas dúvidas para o jogo contra o Fluminense, domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O meia Marquinhos Gabriel recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática. Pablo e Jadson deixaram o campo com apenas 14 minutos no empate com o Avaí e serão avaliados pelos médicos nos próximos dias.

A situação mais preocupante envolve o zagueiro. Dúvida para o jogo em Santa Catarina por causa de um problema na coxa direita, Pablo se recuperou, mas sentiu novamente o problema no começo da partida, sendo substituído minutos depois por Pedro Henrique. A tendência é que ele não tenha condições de atuar no Rio de Janeiro.

"Ele fez os exames, treinou e foi para campo, fez o aquecimento. Tínhamos certeza de ele ficaria em campo o jogo inteiro, mas são coisas que acontecem. Agora é se recuperar para os próximos jogos", afirmou o técnico Fábio Carille.

O meia Jadson, talvez, reúna condições de jogar contra o Fluminense. Ele deixou o campo reclamando de dores nas costelas depois de uma trombada com o zagueiro Betão. Em relação ao aproveitamento do jogador, Carille disse que "apenas os médicos poderiam falar."

O treinador torce para que Jadson se recupera, já que perdeu o reserva imediato. Marquinhos Gabriel está suspenso após receber o terceiro amarelo em uma postura reprovada pelo técnico do Corinthians. A advertência foi por reclamação.

"É uma coisa que eu peço, mas o juiz irrita demais, não sabemos qual é linha da arbitragem. Tenho Clayson, Pedrinho, não lamento jogadores que ficam fora, mas não gosto da postura dos nossos atletas", afirmou o treinador.