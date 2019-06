Corinthians tem duas dúvidas para enfrentar o Santos na quarta-feira

O técnico Fábio Carille não dará pistas do Corinthians que entrará em campo para enfrentar o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a Copa América.

O treinador fechou o treino desta segunda-feira e também não permitirá a presença dos jornalistas na atividade de terça. Para a definição da equipe, ele tem ao menos duas dúvidas: uma no setor defensivo e outra no ataque.

A primeira está em quem entrará na lateral-direita. Sem Fagner, na seleção, e com Michel Macedo machucado (sofreu lesão muscular na coxa direita), o treinador terá de improvisar um jogador. Na partida contra o Cruzeiro, ele optou pela entrada do zagueiro Bruno Méndez. Carille também pode improvisar o volante Gabriel, que já realizou a função na temporada passada e até, se optar por uma formação mais ofensiva, colocar o volante Ramiro.

No ataque, Vagner Love foi poupado da última partida por desgaste muscular. Gustagol entrou em seu lugar. O Corinthians não informou se Love participou da atividade desta segunda-feira. Os dois podem começar até juntos a partida.

A assessoria de imprensa do clube informou que Carille levou a campo nesta segunda os atletas que iniciaram a partida para uma atividade com menor carga, porém com bola. O trabalho aconteceu em campo reduzido. Os reservas fizeram um coletivo.

O Corinthians é o nono colocado, com 12 pontos, a sete de distância do líder Palmeiras. Para o duelo com o Santos, o time alvinegro deve entrar em campo com: Walter; Bruno Méndez (Gabriel), Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Jadson, Gustagol (Vagner Love) e Clayson.