Corinthians tem interesse em lateral do Botafogo-SP para ser 'sombra' de Fagner

Com pouco dinheiro para fazer contratações, o Corinthians tem olhado com atenção para os clubes do interior, em busca de reforços visando a sequência da temporada e uma das posições que a diretoria busca novas opções é na lateral direita. Um jogador que tem sido observado com mais atenção é Samuel Santos, do Botafogo-SP. Ele, inclusive, atuou neste domingo e teve boa participação.

O jogador de 26 anos tem contrato com o Botafogo-SP válido até o fim do ano, pois foi contratado pensando na Série C do Campeonato Brasileiro, mas a diretoria botafoguense está disposta a fazer negócio com o jogador, caso chegue uma boa oferta. No Corinthians, a ordem é achar um jogador que consiga suprir quando Fagner não puder jogar, seja por causa de convocação para a seleção brasileira, suspensões ou lesões.

O substituto imediato de Fagner é Léo Príncipe, mas o jogador não tem agradado a comissão técnica e a diretoria. Durante alguns treinos, o técnico Fábio Carille chegou a testar o volante Paulo Roberto improvisado no setor.

A ideia da diretoria é fazer algo como foi feito quando o Corinthians tinha Fagner como titular e Edilson no banco de reservas, um substituto mais experiente, durante o Campeonato Brasileiro de 2015.

Além de um lateral-direito, o Corinthians também quer mais dois meias, um zagueiro e um centroavante. A diretoria pode utilizar atletas que não estão sendo muito utilizados, mas ainda têm mercado, como Guilherme, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel, como moedas de trocas.