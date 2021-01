Corinthians não admite tropeço diante do Bragantino por "missão Libertadores"

O Corinthians não esconde de ninguém que sua ambição é estar na próxima Libertadores. E, nos planos do técnico Vagner Mancini, obter 100% de aproveitamento em casa nesta reta final do Brasileirão se faz necessário na briga para entrar no G-6, atualmente G-7 com Grêmio e Palmeiras na final da Copa do Brasil. O próximo desafio para alcançar o objetivo é o embalado Red Bull Bragantino, hoje, às 20h, em Itaquera.

Nas contas do Corinthians, para se garantir na competição continental, é necessário somar 60 pontos. A equipe alvinegra está com 45 e ainda precisa conquistar mais 15. Como tem jogos bem complicados como visitante, ser um mandante perfeito será fundamental. A equipe está cinco pontos atrás do Fluminense, o sétimo colocado, mas tem dois jogos a menos.

Além do jogo de hoje, o Corinthians recebe ainda Ceará, no dia 2 de fevereiro, Athletico-PR, dia 7, e Vasco, no dia 21. Sai diante de Bahia, Flamengo, Santos e Internacional.

O Corinthians sonha voltar à Libertadores para apagar a má impressão desta temporada, na qual não foi além da segunda fase preliminar ao cair no mata-mata diante do Guaraní, do Paraguai. E, claro, buscar o bicampeonato na competição sul-americana. Além do duelo com o Bragantino nesta segunda-feira, o Corinthians ainda hospeda o Ceará, no dia 2 de fevereiro, Athletico-PR, dia 7, e Vasco, no dia 21. Sai diante de Bahia, Flamengo, Santos e Internacional.

Mancini terá o retorno confirmado de dois titulares: o zagueiro Gil e o volante Gabriel. Jemerson, machucado e fora do Brasileirão, é o desfalque. O uruguaio Bruno Mendez seguirá na defesa. Camacho retorna à reserva.

Há, ainda, uma dúvida que paira na cabeça do treinador. O meia venezuelano Otero está recuperado da covid-19 e à disposição. Mas Mateus Vital foi muito bem na vaga e tem tudo para ser mantido após três gols em quatro jogos.

A expectativa é que o Corinthians repita as boas apresentações dos duelos contra Fluminense e Sport, jogos nos quais a defesa passou intacta e o ataque foi letal e perfeito, com oito bolas nas redes.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro, Mateus Vital (Otero) e Cazares; Gustavo Silva e Jô. Técnico: Vagner Mancini.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ricardo Ryller (Eric Ramires) e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo (Jan Hurtado). Técnico: Maurício Barbieri.

JUIZ: Bruno Arleu de Araújo (RJ).

LOCAL: Neo Química Arena.

HORÁRIO: 20h.