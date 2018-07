Corinthians tem oito titulares pendurados e a Ponte aparece com três

Após um dia de folga, o Corinthians volta aos treinamentos nesta terça-feira mirando a decisão do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta. O técnico Fábio Carille tem um desafio pela frente em que sua missão será fazer com que a situação não se torne um grande problema para a decisão. No total, ele conta com oito jogadores pendurados e todos são titulares.

Os ameaçados de ficarem fora da grande final são: Fagner, Guilherme Arana, Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô. Estão fora da lista apenas Cássio, Pablo e Balbuena.

Carille deve conversar com os atletas e pedir maior atenção para evitar levar cartões bobos. Antes do segundo jogo com o São Paulo, o treinador garantiu que não iria passar instrução para os cinco que estavam pendurados naquele momento (Fagner, Gabriel, Maycon, Romero e Jô), pois o foco era a classificação para a decisão e que poderia preservá-los apenas se a situação já estivesse definida durante a partida.

Do lado da Ponte Preta, o técnico Gilson Kleina conta com seis jogadores advertidos com dois cartões amarelos: Fernando Bob, Jefferson, Matheus Jesus, Emerson, Jadson e Yago, que está emprestado pelo Corinthians. No primeiro jogo da decisão, o zagueiro Marllon está suspenso.