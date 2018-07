Corinthians tem plano para pôr garotos na Europa

SÃO PAULO - O Corinthians vai fincar pé na Europa para tentar abrir uma porta para negociar jogadores que estão estourando a idade nas categorias de base e não têm espaço no elenco principal. A ideia é emprestá-los para clubes europeus pequenos e garantir ao menos um retorno financeiro, porque a solução mais comum nesses casos vinha sendo ceder os garotos de graça para equipes do Interior ou de outros Estados.

A partir de janeiro o clube manterá um escritório em Lisboa, que será tocado por um funcionário das categorias de base. Ele vai monitorar o desempenho dos atletas que estiverem jogando por lá e também observar jogadores que possam interessar ao Corinthians.

Três garotos foram cedidos a times portugueses até o fim da próxima temporada europeia, no meio de 2014. O zagueiro Nick, 20 anos, e o lateral-esquerdo Paulo César, o PC, de 19, estão emprestados ao Belenenses, da Primeira Divisão. O atacante João Pedro, 20 anos, que já atuou na base do Palmeiras, está no Santa Clara, da Segunda Divisão. E outros três jogadores devem seguir o mesmo rumo no início do ano que vem.

“Quase 90% dos jogadores da base ainda têm contrato mas não conseguem espaço no profissional. Há um buraco, e esse é um problema que não atinge só o Corinthians, mas a maioria dos clubes brasileiros”, disse Fernando Alba, diretor das categorias de base.

Em geral, esses jogadores têm contrato de pelo menos mais um ano, às vezes um e meio, e recebem até R$ 10 mil por mês. Na visão do Corinthians, é mais interessante colocar esses jogadores num clube modesto de Portugal do que emprestá-los, pagando os salários, a uma equipe brasileira de menor expressão.

Se uma negociação desses atletas der certo lá fora, o clube estima que poderá faturar algo entre 500 mil euros (R$ 1,6 milhão) e 1 milhão de euros (R$ 3,2 milhões), mais do que suficiente para manter o escritório em Lisboa – o custo de manutenção giraria em torno de 100 mil euros (R$ 320 mil) por ano.

A escolha por Portugal se deu por dois motivos. O primeiro é o idioma, o que facilita a adaptação dos garotos. O segundo é o fato de que jogadores brasileiros não são considerados estrangeiros naquele país, portanto não “competem” com atletas europeus.

O Corinthians ainda tem sob contrato praticamente todo o grupo que conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2012, e nenhum deles ganhou espaço no time profissional.

EXCEÇÃO

O melhor jogador daquele elenco causou uma crise dentro do clube: o zagueiro Marquinhos, o mais talentoso de todos, que foi emprestado para Roma, contratado por R$ 100 milhões pelo Paris Saint-Germain na metade do ano e está sendo observado por Felipão (fez parte do grupo nos dois últimos amistosos da seleção no ano, contra Honduras e Portugal).

Marquinhos, apesar do erro de avaliação, é considerado uma exceção. Antonio Carlos, zagueiro daquele time campeão, subiu para o profissional e não encontrou espaço.

Matheus Caldeira é o quinto goleiro do time. O meia Giovanni, outra promessa, foi emprestado para a Ponte Preta. Gomes, primeiro volante, foi para o Corinthians Paranaense. Todos ainda têm contrato com o Corinthians.