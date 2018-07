Corinthians tem pressa para contratar Rafael Sóbis, do Fluminense

SÃO PAULO - Definida a volta de Elias ao Parque São Jorge, a diretoria do Corinthians agora concentra esforços para contratar o atacante Rafael Sóbis, do Fluminense. “As negociações estão a todo vapor”, disse Ronaldo Ximenes, diretor de futebol.

O jogador viria para assumir a vaga de Emerson, que será emprestado ao Botafogo e, inclusive, já foi dispensado dos treinos e está no Rio para cuidar da mudança. A Unimed, parceira do Fluminense e que paga 90% do salário do jogador, está disposta a liberá-lo para o Corinthians. O Flu, no entanto, não pretende ceder o atleta.

O técnico Cristóvão Borges, recém-contrato para substituir Renato Gaúcho, tem escalado Sóbis entre os titulares durante os treinos. Para tentar convencer o clube carioca, o Corinthians emprestaria o meia Rodriguinho, que não faz parte dos planos de Mano Menezes e também intereressa ao Grêmio.

O Fluminense, porém, exige uma quantia em dinheiro para ceder o jogar. O Corinthians não pretende pagar o Flu pelo empréstimo de Sóbis e alega que os salários que o clube carioca deixará de pagar ao atacante já representam uma espécie de "pagamento".