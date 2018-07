Corinthians tem quase R$ 68 milhões para receber de transferências antigas

O Corinthians deve receber neste ano R$ 67,8 milhões a título de transferências de atletas que ocorreram até dezembro de 2017. O dado foi revelado pelo balanço financeiro do clube do ano passado, divulgado na última quinta-feira. Marquinhos, atualmente no Paris Saint-Germain, Dodô, do Santos, e Lodeiro, do Boca Juniors, são alguns dos jogadores que ainda vão render quantias significantes aos cofres corintianos.

Segundo o documento, existem pelo menos nove clubes que devem ao Corinthians. Os dados se referem apenas às transações ocorridas até dezembro do ano passado. O valor mais elevado é do Sevilla, que precisa pagar ao clube brasileiro R$ 38,7 milhões pela transferência do lateral-esquerdo Guilherme Arana.

O atacante Malcom foi vendido no começo de 2016 por 5 milhões de euros, o equivalente a R$ 21 milhões à época. Em julho do ano passado, o Corinthians vendeu mais 15% do contrato que ainda tinha do jogador por 4,5 milhões de euros (R$ 16 milhões, na época). Dessa quantia, o clube ainda tem R$ 11, 1 milhões para receber.

Até jogadores que passaram sem muito destaque pelo clube vão render boa quantia aos cofres corintianos. Caso, por exemplo, do meia Martinez, que passou pelo time em 2012, e do atacante André, que defendeu o Corinthians em 2016 e atualmente está no Grêmio.

Existem alguns clubes que devem ao Corinthians por causa de dois atletas, como o Boca Juniors e o Porto.

LISTA DE CLUBES DEVEDORES

Sevilla - Guilherme Arana - R$ 38,7 milhões

Bordeaux - Malcom - R$ 11,1 milhões

Porto - Felipe (zagueiro) e André (atacante) - R$ 4,9 milhões

Empoli - Matheus Pereira - R$ 4,3 milhões

Boca Jrs - Martinez e Lodeiro - R$ 3,7 milhões

Roma - Marquinhos e Dodô - R$ 3,7 milhões

Internacional - Uendel - R$ 800 mil

Panathinaikos - Luciano - R$ 370 mil

Outros - R$ 77 mil