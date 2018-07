Corinthians tem reforços para jogo contra o Vasco

O técnico interino Fábio Carille, auxiliar dos dois últimos técnicos do time, Mano Menezes e Adílson Batista, poderá contar com o retorno de Elias, que chega nesta terça-feira da Inglaterra, onde defendeu a seleção brasileira contra a Ucrânia. Roberto Carlos, que foi poupado no domingo devido a dores na coxa esquerda, treinou normalmente nesta segunda e também voltará ao time.

O zagueiro Chicão, que, recuperado de lesão no joelho, entrou no segundo tempo do jogo contra o Atlético-GO, deve começar jogando no lugar do criticado Thiago Heleno. O meia Danilo, que cumpriu suspensão, fica novamente à disposição e pode ser alternativa caso o Corinthians não possa contar com Bruno César, que terminou a partida de domingo reclamando de dores na coxa direita.

O volante Ralf, que ficou fora dos últimos três jogos devido a uma lesão no tornozelo, também treinou normalmente nesta segunda, mas deve voltar apenas no domingo, contra o Guarani, em Campinas. A presença de Ronaldo também é aguardada nesse confronto. O atacante está claramente mais magro e também vem participando normalmente dos trabalhos com bola.

O Corinthians deve ir a campo em São Januário com Júlio César; Alessandro, Chicão, William e Roberto Carlos; Paulinho, Jucilei, Elias e Bruno César (Danilo); Iarley e Souza.