Corinthians tem retorno de Cantillo, e Renato Augusto faz treino à parte

O Corinthians realizou na manhã deste sábado o penúltimo treinamento antes de enfrentar a Chapecoense pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira. O trabalho comandado por Sylvinho no CT Joaquim Grava não contou com a participação de Renato Augusto e Lucas Piton, mas teve a volta do colombiano Cantillo.

O meio-campista Renato Augusto permaneceu na parte interna do CT realizando exercícios de controle de carga, mas não deverá ficar de fora da próxima partida. Quem também ficou ausente foi o lateral-esquerdo Lucas Piton, que continuou seu tratamento de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda e acabou substituído pelo lateral Reginaldo, do sub-20, no treino.

Já o volante Cantillo, que havia sido liberado do treino de sexta-feira para acompanhar o nascimento de seu filho, participou das atividades deste sábado com o restante do elenco. O jovem Gabriel Pereira, que está negociando sua renovação com o clube, também segue treinando com a equipe normalmente.

A atividade deste sábado começou com um trabalho de bolas paradas ofensivas e outro de cruzamentos e finalizações em situações de jogo. Os jogadores revezaram entre os exercícios. Depois, alguns ainda realizaram atividades complementares, como faltas, pênaltis, cabeceios e passes.

Sylvinho tem um desfalque certo para o jogo diante da Chapecoense. O goleiro Cássio está suspenso e será substituído por Matheus Donelli. Por outro lado, o zagueiro João Victor cumpriu suspensão na última partida e ganha a vaga de Raul Gustavo no time titular.

Uma possível escalação do Corinthians para a partida é: Matheus Donelli, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Róger Guedes e Jô (Mosquito, Vitinho ou Adson).

Corinthians e Chapecoense se enfrentam às 21h30 da próxima segunda-feira na Neo Química Arena, em jogo que fecha a 29ª rodada do Brasileirão. O time Alvinegro é o sétimo colocado, com 41 pontos. Já a Chapecoense é a lanterna.