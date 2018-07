Corinthians tem semana decisiva para acertar com Jadson, Drogba e Pottker

O Corinthians tem uma semana decisiva para fechar o elenco antes da estreia oficial na temporada de 2017. A prioridade da diretoria está na definição da novela pelas contratações do meia Jadson e do atacante marfinense Drogba. Quem também pode chegar é o centroavante William Pottker, da Ponte Preta.

Depois de adiar por quatro vezes a reunião com o empresário de Jadson, Marcelo Robalinho, os dirigentes corintianos se encontraram com o agente na última sexta-feira e receberam uma contraproposta. Ainda há uma discordância em relação ao salário e o tempo de contrato - o Corinthians ofereceu por duas temporadas e Jadson pede três. O jogador que estava no futebol chinês está dando preferência ao Corinthians, mas Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio correm por fora na tentativa de repatriá-lo.

Sobre Drogba, o presidente Roberto de Andrade espera uma resposta do jogador. O dirigente formalizou a proposta ao veterano de 38 anos por meio de uma videoconferência e o atleta ficou de conversar com a família antes de dar uma resposta. O Corinthians esperava receber uma resposta até este domingo, mas admite que, se for necessário, esperará por mais alguns dias.

POTTKER E RODRIGUINHO

Artilheiro do Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta, William Pottker também pode ter a situação definida na próxima semana. O time de Campinas (SP) tem negociações bem adiantadas com o Corinthians. Entretanto, a conversa inicial era de que o centroavante fosse para o time corintiano apenas depois do término do Campeonato Paulista.

Além dos reforços, a diretoria também tenta manter os principais destaques da última temporada. O Fenerbahce fez duas propostas pela contratação do meia Rodriguinho, mas o time alvinegro recusou ambas. O jogador tem contrato até o final do ano com o Corinthians e está liberado para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de julho.

FELLIPE BASTOS FORA DA ESTREIA

O Corinthians não conseguiu inscrever o volante Fellipe Bastos a tempo da estreia no Paulistão. O time alvinegro entrará em campo para enfrentar o São Bento no próximo sábado, às 17 horas, em Sorocaba.

O prazo final para regularização de atletas nesta partida terminou na última sexta-feira. O problema na inscrição foi o atraso da documentação de Felipe Bastos, que estava nos Emirados Árabes Unidos. Sem a presença dele, o volante Camacho deve ganhar uma chance entre os titulares na rodada inicial do Paulistão.