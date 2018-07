Corinthians tem sete titulares pendurados e Palmeiras apenas dois

Corinthians e Palmeiras vão se enfrentam apenas no domingo da semana que vem, dia 5 de novembro, mas antes, os rivais vão a campo preocupados com atletas pendurados com dois cartões amarelos e que podem ser desfalques na partida que já tem um clima de decisão do Brasileiro. O time alvinegro tem oito pendurados, sendo sete titulares, enquanto a equipe alviverde aparece com cinco, sendo dois possíveis titulares.

Se o Corinthians aparece à frente na liderança, com 59 pontos contra 53 do rival, o time de Fábio Carille também parece ter mais problemas em relação a pendurados. É quase um time ameaçado de ficar fora da partida. Cássio, Pablo, Balbuena, Gabriel, Rodriguinho, Jadson, Romero e Jô são prováveis titulares no duelo com a Ponte Preta que têm dois cartões amarelos. Camacho, reserva com potencial para ser titular, completa a lista dos ameaçados.

No lado do Palmeiras, a lista contra com Fernando Prass e Keno como titulares inquestionáveis. Fazem ainda parte do grupo dos ameaçados, o volante Felipe Melo, o atacante Róger Guedes e o volante Gabriel Furtado.

Na partida contra o Botafogo, Carille fez mudanças no time e deixou Romero no banco de reservas, para a entrada de Marquinhos Gabriel. Com tempo para treinar e preocupado com a má fase da equipe, é possível que novas mudanças ou até mesmo a volta do paraguaio, acabe acontecendo.

Alberto Valentim vive um momento inverso. A equipe do Palmeiras tem crescido no campeonato e ele deve manter a base dos últimos jogos. O Corinthians joga no domingo diante da Ponte Preta, às 17h, em Campinas. Já o Palmeiras enfrentará o Cruzeiro, às 20h, no Allianz Parque.

Vale lembrar que caso o Corinthians seja derrotado pela Ponte e Palmeiras vença o Cruzeiro, uma vitória simples do time alviverde sobre o rival, lhe dará a liderança do Brasileiro, pois ambos ficaram com 59 pontos, mas a equipe de Alberto Valentim ficaria na ponta pelo número de vitórias (18 x 17).

