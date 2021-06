Corinthians tem três pedidos de penhora por dívida referente às vendas de Maycon e Matheus Pereira

O Corinthians está com três pedidos de penhora na Justiça, todos feitos pela empresa de marketing esportivo B2F. O valor total é de R$ 2.169.771,49 e se refere ao não pagamento de porcentual referente às vendas dos jogadores Maycon e Matheus Pereira ao Shakhtar Donetsk e Empoli, respectivamente. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "Meu Timão".

A penhora foi autorizada pelo juiz Claudio Pereira França, da 37ª Vara Cível de São Paulo. O Corinthians entrou com recurso dos bens que envolvem máquinas de avaliação física, equipamentos de ultrassonografia, televisores, aparelhos de cozinha e outros aparelhos de ginástica.

Dois dos pedidos são referente ao Maycon, negociado em junho de 2017 por R$ 28.326.540. A B2F tinha direito a 10% do valor e alega ter recebido somente metade até agora. Também teria faltado o pagamento de um bônus prometido pelo clube. Com juros, a empresa pede na Justiça o pagamento de pouco mais de R$ 1,5 milhão.

Matheus Pereira foi transferido para o clube italiano por R$ 8 milhões. A empresa de marketing esportivo tinha direito a 15% do valor. Segundo a B2F, o Corinthians combinou de pagar uma primeira parte do valor em dez parcelas e depois uma segunda parte. O clube teria pago nove e ignorado o restante. Com juros o total em dívida atual é de R$ 490 mil.