Corinthians tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro

Os números mostram que Emerson e Guerrero fazem muita falta ao Corinthians. A equipe tem o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro. Em seis jogos, o Alvinegro marcou apenas quatro gols. Somente Vasco e Joinville foram menos efetivos no ataque, com um gol cada.

Para o goleiro Cássio, o time não pode desperdiçar as chaces que criar no ataque. “O primeiro passo para vencer é não tomar gols, temos que ser sólidos atrás e quando tivermos oportunidades matar o jogo", disse.

Ele citou como exemplo a partida contra o Joinville, sábado, quando o Corinthians foi muito superior ao adversário no primeiro tempo, mas marcou apenas um gol. Na etapa final, o adversário subiu de produção e o Alvinegro passou sufoco. “Temos o objetivo de chegar ao título ou à Libertadores. Temos de buscar os resultados já agora. Nesse último jogo, por exemplo, poderíamos ter tido um placar mais elástico”, disse.

Contra o Internacional, sábado, no Itaquerão, Tite deverá ganhar mais uma opção para o ataque. Luciano está em fase final de recuperação de lesão sofrida no primeiro duelo contra o Guaraní, pelas oitavas de final da Libertadores, e pode ficar no banco.

Tite indicou que deve manter o paraguaio Romero e o colombiano Mendoza no ataque, mas Vagner Love tem chance de ser titular. O atacante voltou a ser relacionado na semana passada após ficar duas semanas afastado para recuperar a forma física.