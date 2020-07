Corinthians tem volta de Léo Santos em treino com elenco dividido por setores

A presença de Léo Santos, recuperado de uma fratura no joelho direito, foi a principal novidade do treino do Corinthians nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava. O defensor estava afastado dos gramados desde setembro e revelou que nem conseguiu dormir na noite que antecedeu a sua volta às atividades.

"Eu nem consegui dormir ontem porque sabia que ia treinar com o grupo. Meu pai ficou muito feliz porque viu essa cena, de eu acordando para ir treinar com bola. O Clube me deu todo respaldo. O fisioterapeuta, o Caio (Mello), me ajudou durante toda a pandemia. Ele ficou só para cuidar de mim. Agora fico feliz com o retorno e posso treinar com o grupo", destacou o defensor de 21 anos, formado nas divisões de base do clube.

Léo Santos renovou recentemente o seu contrato com o Corinthians até o fim de 2023. O zagueiro teve problemas com contusões em 2019. Ele retornou precocemente, em abril, de um empréstimo ao Fluminense, por causa de uma tendinite patelar no joelho, o que o forçou a ser operado. Depois, em setembro, sofreu fratura no joelho.

Na atividade desta terça, o técnico Tiago Nunes dividiu o elenco em grupos separados por defensores, meio-campistas e atacantes. Inicialmente, enquanto zagueiros e laterais aprimoravam fundamentos defensivos, meias e atacantes repetiram finalizações para, em seguida, todos se juntarem e realizarem um trabalho de ataque contra defesa.

O elenco do Corinthians volta a treinar na manhã desta quarta-feira no CT Joaquim Grava.