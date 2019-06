Corinthians tem volta de Vagner Love, mas Boselli vira desfalque

Recuperado de dores na panturrilha direita, o atacante Vagner Love voltou a ser relacionado no Corinthians para o clássico contra o Santos, nesta quarta-feira, pela nona rodada do Brasileirão. Por outro lado, o argentino Mauro Boselli é desfalque por conta de dores no joelho esquerdo.

O lateral-direito Michel Macedo, que sofreu uma contratura muscular na coxa direita na partida contra o Cruzeiro, também é desfalque. O técnico Fábio Carille relacionou 22 jogadores para o clássico (veja a lista abaixo).

O Corinthians encerrou nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Santos. Em treino fechado no CT Joaquim Grava, Carille separou os titulares e comandou um trabalho tático de movimentação e de jogadas ofensiva, além de cobranças de faltas e finalizações. Os reservas realizaram atividade em campo reduzido, seguido de um coletivo.

A provável equipe do Corinthians para o clássico tem: Walter; Bruno Méndez, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Júnior Urso; Jadson, Sornoza e Clayson; Gustagol (Vagner Love).

VEJA OS RELACIONADOS:

Goleiros: Caique e Walter

Laterais: Carlos Augusto e Danilo Avelar

Zagueiros: Bruno Méndez, Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Matheus Jesus, Ralf, Ramiro e Richard

Meias: Jadson, Régis e Sornoza

Atacantes: Clayson, Everaldo, Gustavo e Vagner Love