Corinthians teme violência em São Januário e acionará MP para garantir segurança A CBF confirmou nesta segunda-feira que o jogo do Corinthians contra o Vasco, no próximo dia 19, será em São Januário e a decisão deixou a diretoria do time paulista bastante preocupada com a ocorrência de possíveis episódios de violência. Por isso, o presidente do clube, Roberto de Andrade, deve ter uma conversa com o Ministério Público para assegurar segurança dos seus torcedores e da própria equipe.