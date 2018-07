Corinthians tenta, enfim, assumir liderança do Brasileiro

O Corinthians tem nesta quarta-feira, às 22h, no Itaquerão, contra o Sport, a chance de enfim assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O time vem perseguindo o Atlético-MG há várias rodadas e está dois pontos atrás do líder, que joga apenas na quinta-feira. Para facilitar a vida do Corinthians, o Sport costuma não se dar bem quando joga fora de casa. O time pernambucano ainda não venceu nenhum jogo como visitante até agora.

O Corinthians, em contrapartida, tem ótima retrospecto em Itaquera. Invicta há nove rodadas, a equipe busca a sétima vitória seguida em casa. A expectativa é de bom público. Até ontem foram vendidos 27 mil ingressos.

Tite, no entanto, prevê um duelo bastante equilibrado e, por isso, pede calma ao torcedor que for ao estádio. "O Sport é uma equipe compacta, muito bem treinado. Grau de dificuldade alto, é a equipe que menos perdeu na competição. Meu pedido ao torcedor que ele tenha paciência e nos ajude. Por vezes vamos ter de rodar a bola para ter as melhores escolhas", disse.

Expulso no clássico com o São Paulo, o zagueiro Felipe será substituído por Edu Dracena, hoje, diante do Sport. Apesar da mudança, Tite confia que o padrão de jogo será mantido. O Corinthians tem a defesa menos vazada do Brasileiro, com dez gols em 17 rodadas. O restante do time será o mesmo que jogou no Morumbi. Mais desgastados fisicamente do que os companheiros, o meia Renato Augusto e lateral-esquerdo Uendel não participaram do treino tático de terça-feira, mas estão confirmados entre os titulares.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Edu Dracena, Gil e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Renato Augusto e Jadson; Malcom e Luciano. Técnico: Tite

SPORT

Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Rodrigo Mancha, Diego Souza e Élber; Marlone e André. Técnico: Eduardo Baptista

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira

Local: Itaquerão

Horário: 22h

Transmissão: Pay-per-view